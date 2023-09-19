Son dakika haberi Biden: ABD iyi niyetle kitlesel imha silahlarını ortadan kaldırmada kararlı ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu. Rusya'nın yaptırımları deldiğini belirten Biden, " Rusya şu an yaptırımları deliyor ve Avrupa anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Bu çok sorumsuz, dünyayı daha az güvenli hale getiriyor. ABD iyi niyetle kitlesel imha silahlarını ortadan kaldırmada kararlı" diye konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Biden'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Burada 50 yıllık çabanın meyvesini gördük. Savaşın bıraktığı acı verici mirası aşmak için barış için, daha iyi gelecek için birlikte çalışmaya karar verildiğini gördük. Bir Amerikan Başkanının Vietnamlı liderinin yanında bulunması, ortak taahhütte bulunması akıllara bile gelmezdi. Bu çok önemli mesaj. Dikkatli çabalarla birlikte rakipler de ortak olabilir. Zorlu meydan okumalar aşılabilir, derin yaralar iyileştirilebilir. Birarada olmayı tercih edersek bütün insanlığı birleştiren ortak umutlara odaklanırsak, elele tutuşursak tarihin gidişatını değiştirebiliriz. Tüm dünyanın gözleri bizim üzerimizde. ABD Başkanı olarak bu dönemdeki liderlik görevimi çok iyi anlıyorum. Ortaklarımızla bir araya gelmek ki çocuklarımız aç kalmasın, herkes kaliteli sağlık hizmetlere ulaşabilsin. Çevremiz korunabilsin.

"25 MİLYON YAŞAM KURTARILDI"

ABD daha güvenli, müreffeh ve daha iyi bir dünya istiyor tüm halklar için. Geleceğimiz sizin geleceğinize bağlı. Hiçbir ulus bugünün zorluklarıyla tek başına başa çıkamaz. Bizden önceki nesiller bu genel kurulu organize etti, küresel finansal kuruluşları kurdu, çok uluslu kurumları kurdu. Her zaman mükemmel değildi, bir arada çalıştılar. Dünya çok iyi ve reddedilemez ilerlemeler kaydetti. Küresel çatışmanın 1 milyardan fazla insanın hayatına mal olduğunu biliyoruz. Milyonlarca çocuk için eğitim erişimini artırdık. Kızamık, sıtma, tüberküloz, HIV gibi hastalıklara müdahale ederek can kayıpları azaldı. 25 milyon yaşam kurtarıldı. Bu çok ciddi bir başarı. Bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizin göstergesi.

"BİRÇOK ÜYE İLE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

2. Dünya Savaşı'nın sonrasında kurulan kuruluşlar ilerleyişimizin güçlü temelleridir. Bu yıl UNESCO'ya yeniden katılmanın sevincini yaşıyoruz. Yeni zorlukları aşmak için varolan kurumların da güncellenmesi gerekiyor ki dünyada barış devam edebilsin. Daha bağlı, komplike bir dünyanın zorlukları ile mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Her yerdeki insanlara hizmet etmeliyiz. 21. yüzyıl çok ihtiyacımız olan sonuçlar gerekiyor. Bu da BM ile bu salonda başlıyor. Geçtiğimiz yılki konuşmamda ABD'nin güvenlik konseyini genişlemeye destek olacağımı söylemiştim. Bu konuda birçok üye devletle birçok görüşmeler yaptık.

"DEĞİŞİM ÇOKTAN BAŞLADI"

Fikir birliğine ulaşmamıza engel olan bir çıkmaz var. BM barışı korumayı sürdürmeli. Dünya çapında çatışmaları engellemeli, ızdırabı azaltmalı, yeni yollar bulmalıyız. Örneğin Haiti. Karaib toplulukları diyalog süreci başlattı. Kenya liderine çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bu noktada başı çekiyor. Güvenlik Konseyi bu misyonu hemen onaylamalı. ABD bu süreçte küresel kurumların daha kapsayıcı olabilmesi için çalışıyor. Dünya Bankası'nı reforme etmek için finansmanını orta ve düşük ülkelere de sağlayabilmesi için yol kat ettik. İklim krizi gibi hepimizi ilgilendiren sorunlarla mücadeleyi güçlendirmek için değişim çoktan başladı.

"LİDERLERLE ÇALIŞMAKTA KARARLIYIZ"

Burada Dünya Bankası için dönüştürücü destek verebiliriz. Bu kuruluşları reforme etmek oyun değiştirici etkiye sahip olabilir. Gelişmekte olan ülkelerin temsiliyetini güçlendirmek istedik. Dünya Ticaret Örgütü'nü restore etmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Temiz enerji geçişi, çalışanların korunması, sürdürebilir büyümeyi donatmak için çalışacağız. Afrika Birliği'ni daimi üye olarak aramıza kattık. Yeni ortaklıklar kurmalıyız. Yeni zorluklarla mücadele etmeliyiz. Yapay gibi gelişmekte olan teknolojiler hem büyük potansiyele sahip hem ciddi tehlike teşkil ediyor. Bunu fırsat olarak kullanmalıyız, baskı için değil. Teknoloji bize değil biz teknolojiyi yönetelim. Bu konuda direk olarak liderlerle çalışmak konusunda kararlıyız, rakiplerimiz de dahil.

"YENİ BİR ORTAKLIK SÜRECİ BAŞLADI"

ABD çok ciddi müttefikler, çeşitli ortaklıklar kuruyor. Ortak sorunlara yeni yaklaşımlar getiriyor. Burada batı yarım kürede göçe yönelik yeni yasalar getirdik. Bölge çaplı yaklaşımlar getirdik. Hint Pasifik Bölgesinde Hindistan, Japonya, Avusturalya ile büyüttük. Aşılardan deniz güvenliğine dair birçok konu dahil. ABD 4 kıtadan onlarca ülkeyi bir araya getirdi. Yeni bir ortaklık süreci başlattı. 100 ülkeyi bir araya getirdik.

"YAPAY ZEKA İYİLİK İÇİN KULLANILACAK"

Yapay zeka teknolojisini kontrol altına alacağız ve iyilik için kullanacağız. Dünyanın her yerinde ABD güçlü ittifak oluşturuyor. Hepimizi zor duruma sokan zorluklar karşısında Los Angeles’ta imzalanan bir sözleşme var. Göçmenlikle ilgili, bölgelerdeki zorluklara karşı imzalandı. Göçmenlerin hakkını koruyacağız.

KÜRESEL KOALİSYON

ABD onlarca ülkeyi kıtalar arasında bir araya getirdi. Aramıza yeni müttefikler katabileceğiz. Küresel bir koalisyon oluşturduk. Bu gerçek bir sorun, bunun yanı sıra terör tehlikelerine karşı hep birlikte ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Elimizdeki imkanları geliştiriyoruz, tüm insanları korumaya çalışıyoruz. Demokratik kurumları güçlendirmek için yolsuzluğu ortadan kaldırmak için birlikte çalışıyoruz.

"HEPSİ ORTAK ÇIKARIMIZ ÜZERİNE"

Afrika birliği ile çalışıyoruz, onları destekliyoruz, geri çekilmeyeceğiz. Bizi güçlü yapan değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Küresel yatırımlar için orta gelirli ülkeler çok büyük bir fırsat sunuyor bize. Hep birlikte 600 milyar dolarlık bir finansmanı 2027’ye kadar harekete geçirmiş bulunduk. ABD sadece bugünden 30 milyar doları harekete geçirdi. Yüksek standartlı çevre için yüksek standartlı projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir borçlanma üzerinde hareket ettik. Ortak yatırımlarımızın etkisini en üst seviyede etkili bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Afrika’da ve Angola’da bölgesel iletişimi ileriye götürdük. Aynı zamanda G20’ye Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayacak bir proje ortaya koyduk. S. Arabistan ve BAE üzerinden geçen bir demiryolu ile.

Bu ortaklıkların hiçbiri bir ülkeyi izole etmek üzerine değil. Hepsi bizim ortak çıkarımız üzerine.

"ÇİN'İ İZOLE ETMİYORUZ"

Sorumlu bir şekilde rekabete girmek istiyoruz böylece rekabetçi atışmaya sıçramasın. Tehlikeyi azaltıyoruz Çin ile birlikte. Çin’i izole etmiyoruz. Çin ile rekabet çatışmaya dönüşmemeli.

FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMALIYIZ

Dünyanın her yerinde sıcak hava dalgalarını gördük. Orman yangınları Kuzey Amerika’yı yaktı geçti, Afrika’da kuraklık gördük. Libya’da çok trajik sel gerçekleşti. Bu gördüğümüz şeyler çok önemli bir resim çiziyor bize. Fosil yakıtlardan uzaklaşmalıyız. Bu iklim krizinin sebeplerinden biri. Günlerden birinde benim hükümetim, ABD bu krizi çözecek. Temiz enerjiye doğru ilerleyeceğiz. Kongre ile birlikte iklim finansmanını 4 katına çıkarmaya çalışıyoruz.

TRİLYONLARCA DOLARLIK FON

ABD kendi üstüne düşeni yapmaya söz veriyor. Benim üçüncü yılımda da ABD yüzlerce milyar dolarlık bir yatırımda bulundu. Gıda güvenliğini sağlamak, eğitime dünyaca erişim sağlamak, sağlık sistemlerine erişimi sağlamak ve küresel salgınlarla savaşmak üzerine. Ancak ileriye doğru gidişimizi artırmak, hedefleri ulaştırmak için daha fazla şey yapmak, daha fazla ortaklıklar kurmamız gerekiyor. Ortak sonuçlara katlanmak trilyonlarca dolarlık fon oluşturmamız gerekiyor.

"ABD KİTLE İMHA SİLAHLARINI ORTADAN KALDIRMADA KARARLI"

Dostlar, iş birliği ortaklık bunlar ilerlemenin anahtarı. Her şey üzerinde aynı fikir de olmak zorunda değiliz. Uluslararası güvenliğin kilidi burası. Rusya şu an yaptırımları deliyor ve Avrupa anlaşmasından çekildiğini duyurdu. Bu çok sorumsuz, dünyayı daha az güvenli hale getiriyor. ABD iyi niyetle kitlesel imha silahlarını ortadan kaldırmada kararlı.

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