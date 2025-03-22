Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika haberi: Çağlayan Adliyesi'nde şüphelilerin ifadesi için 34 savcı görevlendirildi! Süreç nasıl işleyecek?

        Çağlayan Adliyesi'nde şüphelilerin ifadesi için 34 savcı görevlendirildi

        İstanbul Adliye Sarayı'na getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 şüphelinin ifade verme işlemleri için 34 savcı görevlendirildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından şüphelileri adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edecek

        Giriş: 22.03.2025 - 19:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        ABONE OL

        İstanbul Adliye Sarayı'na getirilen İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 şüphelinin ifade verme işlemleri için 34 savcı görevlendirildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından şüphelileri adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edecek

        İstanbul Adalet Sarayı'na Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüpheli getirildi. Savcı huzurunda ifadeler alınması içi geri sayım başladı. Adliyenin içerisinde basın mensupları hariç hiç kimse alınmadı. Avukatlar içeri girmeyi talep etti. Şu an için içeri alınmadılar. Adalet Sarayı'nın önünde olası bir gerginlik için 60'ı aşkın TOMA'nın bekletildiği kaydedildi.

        İçlerinde Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüpheli adliyeye giriş yaptı. Şüpheliler Saat 21.00'de savcı huzuruna çıkarılacaklar. İfade işlemlerinin uzun süreceği belirtilirken ifadeler savcılık bürolarında tek tek alınacak.

        REKLAM

        SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        Emniyet'te geçtiğimiz Çarşamba gününden alınan ifadeler tamamlanmasının ardından ifadelerin ikinci aşamada savcılıkta ifadeler alınacak. 91 kişi farklı savcılara ifade verecek. Savcılar aldıkları ifadelere ardından kararlarını verecek.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Emniyet'te 'Ben burada ifade veriyorum ama asıl ifademi savcılığa vereceğim' demişti. İmamoğlu'nun emniyette cevap vermediği sorulara adliyede ne yanıt vereceği merak konusu.

        Savcı ifadelerin ardından belli isimler için adli kontrol belli isimler için tutuklama talep edebilir. Son noktayı sulh ceza hakimlik koyacak.

        4 TERÖR SAVCISI İLE TOPLAM 34 SAVCI

        91 şüphelinin ifade verme işlemleri için 34 savcı görevlendirildi. Terör soruşturmasında İmamoğlu dahil dört şüphelinin ifadesini 4 savcı alacak. Yolsuzluk soruşturması şüphelileri için de 30 savcı görevlendirildi. Böylece 34 savcı işlem yapacak.

        Her bir şüpheli için 3 avukat ifade işlemlerine girebilecek. Ayrıca sadece savcı huzurunda değil, sevkin hakeminde sulh ceza hakimliğinde bir savunma daha yapılacak. Savunmalar bittikten sonra da son noktayı sulh ceza hakimliği koyacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #91 şüpheli
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!