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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, baro düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı. Altay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milleti kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik hükümlerin iptaline yöneliktir. Bu kanun 28 maddedir, biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir. 15 ve 18'inci maddelerin ilintili olduğu için 21 maddeyi içermektedir. Anayasa'nın 88'inci maddesi, iç tüzüğü işaret eder. İçtüzük çiğnenmiş ve komisyon toplanmıştır. Biz buna eylemli içtüzük ihlali diyoruz. Bunların yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik.

15'inci maddeye yönelik itirazımız var. Bu da 2 bin avukatın baro kurabilmesidir. Baroların görevi hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaktır. Bizim ülkemizde yargı çevresinden anlaşılan illerdir. Aynı yargı çevresinde iki baronun örneği yok. İstanbul'da 23, Ankara'da 8, İzmir'de 4 baro kurulabilir. 'Ne var bunda' denilebilir. Barolar arası ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ortadan kaldırır. Ayrıca farklı dinsel, etnik, ideolojik ve hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak barolar adliyeleri çatışma merkezine dönüştürür.

Yüksek mahkemenin elinde geniş bir içtihat havuzu var. Bu başvurumuzun kabul edileceğine dair yüzde 100'lük bir inançla buradan ayrılacağım."

BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN CHP'YE RAPOR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) çoklu baro düzenlemesinin Anayasa'ya aykırılığına dair hazırladığı raporunu CHP'ye gönderdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, TBB Yönetim Kurulu kararıyla konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili yeni düzenlemeyi ayrıntılı inceledi.

Çoklu baronun Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilen raporda, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararlarına yer verildi.

Raporda, çoklu baronun Anayasa'nın 135. maddesindeki mesleki dayanışma ilkesine aykırı olduğu, savunmanın yargının kurucu unsuru olduğu ilkesini ihlal ettiği ve savunmayı zayıflatacağı tespitleri yapıldı.

Raporda, baroların Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'ndaki temsiline ilişkin yeni oranın da ölçülü olmadığı ifade edildi.

TBB Yönetim Kurulunun oluşturduğu Akademik Çalışma Grubu Başkanı Sabri Çepik imzasıyla hazırlanan rapor, TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin tarafından Anayasa Mahkemesinde açılacak Anayasa'ya aykırılık davasında değerlendirilmek üzere CHP Meclis Grup Başkanlığına sunuldu.