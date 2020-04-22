Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

CHP, infaz düzenlemesini şekil açısından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada, "Anayasanın bize verdiği hakkı yerine getireceğiz" dedi.

Altay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Meclis'ten geçen tasarı tam bir adaletsizlik içermektedir. Bu bir şekil başvurusudur. Şekil şartları yerine gelmemiştir. Kabul edilen kanun teklifin maddeleri af olduğu için hem maddelerde hem de tümünde 5/3 çoğunluk arandığı için açıkça Anayasa ihlali olmuştur. İhlalin olduğu yerde Anayasa'nın bize verdiği hakkı yerine getireceğiz. Şekil yönünden bir başvuru zaten. Anayasa 88, 89 ve içtüzük maddelerine göre bu hakkı kullanmasak olmazdı."