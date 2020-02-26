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Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü Güney Kore'de 169 yeni vaka açıklandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada bu vakaların 134'ünün Daegu kentinden olduğu ve hastalığın kent kilisesinin cemaati arasında yayıldığının düşünüldüğü bildirildi.

Çin'in Vuhan kentindeki bir yabani hayvan pazarından yayılan hastalık şimdiye kadar 80 bin kişiye bulaşırken tüm dünyada 2 bin 700'den fazla insan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Çin'de yeni vaka sayısı bir gün önceki 508'den 406'ya gerilerken toplam vaka sayısı 78 bin 64 oldu. Dün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 olarak açıklandı.

Koronavirüs salgını Çin ve Güney Kore'nin yanı sıra İran ve İtalya'da da etkisini artırırken küresel salgın olasılığı Asya piyasalarına ek olarak Wall Street'i de kötü etkiledi.