Bu bölgeler için sağanak uyarısı!

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Dünyanın neresinde olursak olalım hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın sürecine yaşadıklarımız bu gerçeği bize tekrar hatırlatmıştır.

Yeniden Asya girişimimizin temel hedefi kıta ülkeleri ile ikili ve bölgesel platformlarda iş birliğimizin derinleştirilmesidir. Türkiye olarak dostlarımızın fikirlerine kıymet verirken, tecrübelerimizi paylaşmaya hassasiyet gösteriyoruz.

FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerine yardım eden, propaganda, finansman, eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor.

İnsani yardımlarımızı 2021 yılında 121 ülkeye ulaştırdık, 3.1 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyon kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz.

Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşında hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır. Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Savaşın etkilerinin giderilmesi için sarf ettiğimiz yoğun çabalar da tüm dünyanın takdirini kazanmıştır.

Geçen ay gerçekleştirilen esir takası bu yönde kaydedilmiş somut bir başarıdır.

Sürdürülebilir enerji konusu tüm dünyada yine gündemin üst sıralarına yerleşmiştir. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Sayın Guterres tarafından Eylül ayında imzalanan küresel atık yönetimi konusundaki niyet beyanı adeta bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

Dönem başkanı Kazakistan'ın bu dönüşüm sürecine yönelik kararlı yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyorum. Zirvemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.