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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye üyelik konusunda, "Kendilerinden artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları beklediğimizi söyledik" dedi. Erdoğan Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu yaparak, "Bu sürecin böyle gitmesini arzu etmiyoruz" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 15:26
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan; tahıl koridoru, AB'ye üyelik süreci ve Yunanistan ile ilişkiler hakkında mesajlar verdi.

        TAHIL KORİDORU: Sayın Putin'in ağustos ayı içerisinde misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridorunun uzatılmasını temin ederiz.

        AB İLE İLİŞKİLER: Beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığım tüm AB üyesi liderleriyle bunları konuştuk. Kendilerinden artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımları beklediğimizi söyledik.

        YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER: Biz iki komşu ülkeyiz. Bu sürecin böyle gitmesini arzu etmiyoruz. Sayın Miçotakis ve biz yeni bir seçim geçirdik. İki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden istediğim en önemli konu başlıkları; bir Batı Trakya ile sorunlar, müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Özellikle bizim büyükelçilerimizin karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak atılması gereken adımları atacağız.

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