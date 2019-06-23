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HaberlerGündemSon dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk açıklama geldi. Erdoğan, "Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk açıklama geldi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

  

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