Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde Rusyanın Ukraynaya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmede, Ukraynanın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Zelenskiy görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak" dedi.

Zelenskiy Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye halkına güçlü desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rus savaş gemilerinin Karadeniz’e geçişlerinin yasaklanması ve Ukrayna’ya verilen güçlü askeri ve insani yardım bugün çok önemli. Ukrayna halkı bunu hiç bir zaman unutmayacak" ifadelerini kullandı.

Reuters ise Türk yetkililere dayandırdığı haberinde "Türkiye boğazları Rus gemilerine kapatma kararını henüz almadı" ifadelerini kullandı.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022