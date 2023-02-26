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Haberler Gündem Son dakika: Depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 374! - Haberler
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Son dakika haberi Depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 374

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı

Son dakika: Depremlerde can kaybı sayısı 44 bin 374! - Haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer: Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.

AFAD Başkanı Yunus Sezer: Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer: Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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