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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

"YAPICI GÜÇLERLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca arzu edilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Reuters'in Interfax haber ajansına dayandırdığı haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü konusunda yapıcı güçlerle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.