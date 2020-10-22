Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'taki zirveye tepki! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından düzenlenen toplantı sonrası ortaya konan bildiri için "Bütünüyle reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, "Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve işbirliğini desteklemek' amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde ülkemizi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır.

Doğu Akdeniz’de gerçek işbirliği, ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabilir. Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."