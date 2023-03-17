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Geçtiğimiz gün Duhok'ta düşen helikopterdeki ölen 9 PKK'lıdan birinin YPG'nin üst düzey ismi Şervan Kobani olduğu açıklandı,

IKBY, PKK MENSUPLARI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurmuştu.

IKBY Anti-Terör Birimi, dün resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yapmış ve "İlgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.