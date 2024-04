31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, törenle mazbatasını aldı.

AA'da yer alan habere göre İmamoğlu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu İstanbul Adalet Sarayı'nın konferans salonunda tören düzenlendi.

İstanbullular 31 Mart'ta bu mesajı çok güçlü bir şekilde verdi mi? Bu sesin Ankara'dan duyulacağını; vatandaşla inatlaşmanın asla ve asla kendilerine fayda vermediğinin farkına varırlar. Önümüzdeki süreçte de icraat, hizmet ve yatırımla dolu yoğun bir dönemi devam ettireceğiz. Daha çok metro, altyapı, yeşil alan, kültür sanat, dayanışma, sosyal destek, tarihi yapıların restorasyonu her alanda rekor düzeyde başardığımız işleri önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını hepinizin huzurunda mazbatayı aldıktan sonra bir kez daha vaat ediyoruz.

İSTANBUL İTTİFAKI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemize teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımıza, yöneticilerimize. Onların sorumluluk duyguları bizim için çok önemli. Onların bilgileri, tecrübeleri ile birlikte geleceğe daha umutla bakıyorum. Hem 5 yıla teşekkür hem önümüzdeki 5 yılda çok daha fazla çalışacaklar.

Her zaman kendimi 2019'dan bu yana kocaman İstanbul halkının ve ittifakının adayı olarak tarifledim. Siyasi partilerin ötesinde doğruluktan, güzellikten yana büyük bir vicdan ve haysiyet ittifakının altını çizdim. Her siyasi görüşten, her renkten sesleri barındıran inanılmaz derecede keyifli halkı kapsayan süreç. Kendi rengini sesini üretip büyük bir buluşmaya dönüştü İstanbul ittifakı. Allah'ın izniyle daha da bunu büyüteceğiz. Bu ittifak ülkemize de iyi geliyor öyle değil mi? Buradan kendisini bu kıymetli İstanbul ittifakının bir parçası gören her bireye yürekten teşekkür ediyorum.

Elbette bu güzel ittifakın öncü gücü ve enerji kaynağı olan ve her zaman içi kıpır kıpır insanlarla dolu İstanbul Gönüllüleri'ne de teşekkür ediyorum. Yüce gönüllü olmanın ne demek olduğunu her zaman gösterdiler. Bütün bu süreci başlatıp, böylesi güzel bir erdemli zaman dilimiyle taçlandıran CHP ve siyasi yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. En başta sayın genel başkanım sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Bütün genel merkez yöneticilerini, milletvekillerini Türkiye'den bize destek sunan üyeleri, her sandığa sahip çıkan, başarının altına imza atan İstanbul örgütüne ve tabii ki il başkanımız Özgür Özel'e herkesin üzerinde teşekkür ediyorum.