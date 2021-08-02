Türkiye genelinde elektrik kesintileri başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye'nin dört bir yanından yangın ve sel haberleri gelirken, bugün de elektrik kesintilerinin yaşanması vatandaşları sosyal medyada harekete geçirdi.

Orman yangınlarıyla 6 gündür mücadele eden illerden Antalya'nın da aralarında olduğu birçok ilde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

Elektrik kesintisi yaşanan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var.

Elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine şu anda ulaşılamıyor.

Öte yandan BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintilerinin kaynağı arıza kaynaklı. Kesintiler hakkında ekiplerin çalıştığı ve 1 saat içinde enerji verileceği belirtiliyor.

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik kesinti haritası kırmızıya dönmüş durumda.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan 22 ilçe şöyle; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu.