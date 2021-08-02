Türkiye genelinde elektrik kesintileri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem SON DAKİKA! Elektrik kesintileri yaşanıyor - HABERLER
ABONE OL

Son dakika haberi Elektrik kesintileri yaşanıyor

Orman yangınları mücadele eden illerimizden Antalya'nın da aralarında olduğu pek çok ilde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli de var. Öte yandan BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.

SON DAKİKA! Elektrik kesintileri yaşanıyor - HABERLER
Türkiye genelinde elektrik kesintileri başladı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye'nin dört bir yanından yangın ve sel haberleri gelirken, bugün de elektrik kesintilerinin yaşanması vatandaşları sosyal medyada harekete geçirdi.

Orman yangınlarıyla 6 gündür mücadele eden illerden Antalya'nın da aralarında olduğu birçok ilde elektrik kesintileri yaşanmaya başladı.

Elektrik kesintisi yaşanan iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa da var.

Elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine şu anda ulaşılamıyor.

Öte yandan BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintilerinin kaynağı arıza kaynaklı. Kesintiler hakkında ekiplerin çalıştığı ve 1 saat içinde enerji verileceği belirtiliyor.

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik kesinti haritası kırmızıya dönmüş durumda.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan 22 ilçe şöyle; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HER SATIRI DEHŞET! Son Dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş - Haberler
GÜNDEM Üniversiteli Azra vahşete kurban gitmiş!
2 Ağustos İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi ilçe ilçe
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
2021 Okullar ne zaman açılacak? İşte Yaz tatili bitiş tarihi! Bakan Selçuk'tan tarih
GÜNDEM 2021 Okulların açılacağı tarih netleşti
12.5 milyon hektar orman, yangına hassas!
GÜNDEM Yanan ormanları kaç yılda kazanırız?
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: ALES, TUS, STS, YDS 2021 ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihi
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi
18 yaş altı aşı sırası geldi mi, ne zaman başlayacak? Aşı sırası kimde, Aşı yaşı kaça indi?
GÜNDEM Aşı yaşı kaça indi?
1100 TL Pandemi yardım başvurusu sorgulama! Sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
GÜNLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARDI! Son Dakika: Üvey kızını taciz eden babaya iyi hal indirimi - Haberler
GÜNDEM İğrençliği günlük ortaya çıkardı!
NEYDİ, NE OLDU? Son dakika: Marmaris'te yanan ormanlar böyle görüntülendi
GÜNDEM Marmaris'te yanan ormanlar böyle görüntülendi
Son Dakika İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ DUYURDU: İstanbul su kesintileri