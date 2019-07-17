Erbil'de restoranda susturucu silahlarla saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 Türk diplomatın hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in aktardığına göre, 14:10 saatlerinde Erbil'in en işlek noktasında, Türk diplomatların yemek yemek için gittiği restoranda susturucu silahlarla saldırıda bulunuldu. Konsolosların cam kenarına yakın masaya oturdukları, içeriye giren 2 kişinin susturucu silahla saldırdığı aktarıldı. Konsolos muavinin ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiği belirtildi. 1 kişinin durumunun ağır olduğu, 1 kişinin ise durumunun belirsiz olduğu aktarılmıştı, gelen son dakika bilgisinde ise, en az Türk diplomatın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bunun diplomatlara yönelik, terör saldırısı olduğu aktarıldı. Kaçarken saldırganların birkaç yere daha ateş ettiği söylendi. İlk belirlemelere göre, PKK tarafından yapılmış olabileceği belirtildi.