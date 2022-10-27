Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Türkiye’nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayetinde şok bir gelişme yaşandı. Canlı yayında gözaltına alınan Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu 'kasten adam öldürmek'ten tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Gamze Sakallıoğlu'nun annesi Turcen Sakallıoğlu ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlanıp, bu sabah sırayla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Turcen Sakallıoğlu ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu 'kasten adam öldürmek'ten tutuklandı.

Ayrıntılar gelecek...