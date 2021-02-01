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Son dakika haberler... Gezi Parkı olaylarından yeniden yargılanacak 8 sanığa yurt dışına çıkış yasağı

İstinaf mahkemesinin, Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozduğu Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava dosyasının geldiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz 8 sanık hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" konulmasına hükmetti

Son dakika haberi: Gezi Parkı davasında 8 sanığa yurt dışı yasağı - Haberler
AA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada başka suçtan tutuklu Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarının bozulmasının ardından dava dosyasının yeniden gönderildiği, yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince tensip tutanağı hazırlandı.

AA'nın haberine göre, mahkemenin 18 Şubat 2020 tarihinde, başka suçtan tutuklu sanık Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ile Yiğit Ali Ekmekci ile ilgili beraat kararı verdiği belirtilen tutanakta, bu kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 22 Ocak 2021 tarihli kararıyla bozulduğu ve dosyanın iade edildiği hatırlatıldı.

8 SANIĞA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Tutanakta bozma ilamında sıralanan bozma nedenleri, beraat kararına dayanak olan delillere ilişkin tespitler ve bozma ilamının kesin niteliğinin dikkate alındığını kaydeden mahkeme heyeti, haklarında verilen beraat kararları bozulan tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında, kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatına göre bu aşamada orantılı olacağı kanaatiyle "yurtdışına çıkış yasağı" konulmasına hükmetti.

Hakkındaki beraat kararı bozulan sanıklardan Osman Kavala'nın başka suçtan tutuklu bulunması nedeniyle bu aşamada tedbirde bulunmaya yer olmadığına yönelik karar alan heyet, bozma kararında belirtilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/201 esas sayılı Gezi davasıyla ilgili Yargıtay dosya bilgilerinin ve akıbetinin ilgili ceza dairesinden sorulmasını kararlaştırdı.

Aynı şekilde bozma kararında belirtilen İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Osman Kavala'nın yargılandığı 2020/298 esas sayılı dosyasının da, bozma ilamındaki hususlar değerlendirilmek üzere incelenip iade edilmesi için mahkemeye gönderilmesinin istenmesine yönelik hüküm kuran heyet, bozma ilamında belirtilen "2911 Sayılı yasaya muhalefet" ve Türk Ceza Kanununun (TCK) 214. maddesine ilişkin hususların da duruşmada değerlendirilmesini karara bağladı.

Mahkeme heyeti, duruşmanın 21 Mayıs 2021'de, İstanbul Adalet Sarayı bünyesinde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

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