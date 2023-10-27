Son dakika haberi Hamas'tan 'acil müdahale' çağrısı Hamas: İsrail'in Şifa Hastanesine ilişkin iddialarını reddediyor, saldırıların durdurulması için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni de hedef gösterdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nden Hamas'ın saldırı düzenlediğini savunarak, hastanelerin "terör amaçlı olarak kullanıldığında uluslararası hukuka göre korunma statüsünü kaybedeceği" iddiasında bulundu.

Sözcü, birtakım ses kayıtları ve ordu tarafından çizilmiş grafiklerin hastanenin Hamas tarafından üs olarak kullanıldığını kanıtladığını savundu.

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Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının Gazze Şeridinde İsrail'in sıkılaştırdığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısına değinen Hagari, Şifa Hastanesindeki yakıtın Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Hagari, hastaneler dahil Gazze’nin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki sivillerin Gazze vadisinin güneyine gitmesini istedi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde özellikle kuzeye yoğunlaştırdığı şiddetli hava saldırıları nedeniyle binlerce yaralıyla dolmuştu.

Tedavileri devam eden binlerce sivilin yanında, bombardımanlarda hayatta kalabilen sivillerden binlercesi de sığınmak için hastane binasına, bahçesine ve yakın çevresine akın etmişti.

Hastane hizmetleri, İsrail'in Gazze'ye savaş hukukunu hiçe sayarak uyguladığı katı abluka nedeniyle durma noktasına gelmişti.

HAMAS'TAN 'ACİL' ÇAĞRI

Hamas, İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "terör faaliyetlerinde kullanıldığı" iddiasını reddederek, saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı yönündeki açıklamaları asılsız iddialardır, bunları kesinlikle reddediyor ve hastanenin hedef alınmasına zemin hazırladığı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hastanenin kesinlikle askeri amaçlarla kullanılmadığı ve bünyesinde Hamas yöneticilerinden kimsenin bulunmadığı vurguladığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in sağlık sistemini bombalama ve yok etme çılgınlığını, halkımıza yönelik saldırganlığını ve insanlığı utandıran bu suçlarını durdurmak için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz."

İsrail'in söylemlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması suçunu doğruladığını ve bu yönde daha önceki iddialarını yalanladığı belirtilen açıklamada, "İşgal ordusunun açıklamalarında yer alan bu asılsız iddialar, suç ve tehlikeli iddialar olup, binlerce hasta ve yaralının bulunduğu, 40 binden fazla kişinin barındığı merkez hastanenin hedef alınmasına zemin hazırlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, ablukanın sıkılaştırıldığı ve insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve yerinden edilmiş sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'nin "terör faaliyetlerinde kullanıldığını" iddia ederek hedef göstermişti.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir