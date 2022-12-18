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Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DAKİKA DEPREM | Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AA muhabirine, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Öte yandan, deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor."

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Hatay'daki depremden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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