Hatay'da 5.1 büyüklüğünde artçı deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hatay'da 5.1 büyüklüğünde artçı deprem
ABONE OL

Son dakika haberi Hatay'da 5.1 büyüklüğünde artçı deprem

Hatay'da 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Hatay Arsuz olarak açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı

Hatay'da 5.1 büyüklüğünde artçı deprem
AA

Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, "Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
GÜNDEM Depremde binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248. saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
AÇIKLANDI! 16 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı: Tıkla, öğren
GÜNDEM Süper Loto sonuçları açıklandı!
Afet Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar Habertürk'e konuştu
GÜNDEM Depremin enkazı hangi bölgelerde toplanacak?
Sakarya'da yalnız yaşayan yaşlı adam, yanmış haldeki evinde ölü bulundu
GÜNDEM Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu
CUMA SAATİ | 17 Şubat 2023 Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma vakti ne zaman? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri
GÜNDEM Diyanet ile Cuma namazı vakitleri
Diyanet ile adım adım Miraç Kandili namazı kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, niyet edilir, kaç rekattır?
GÜNDEM Miraç Kandili namazı kılınışı!
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 17 Şubat 2023! Yeni, resimli, kısa, uzun, ayetli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları Cumanız Mübarek Olsun sözleri
GÜNDEM 17 Şubat Cuma mesajları ve sözleri!
Cuma namazı kılınış anlatımı! Diyanet ile cuma namazı kılınır, kaç rekat, farz mıdır? Cuma namazında hangi sureler ve dualar okunuyor?
GÜNDEM Diyanet ile Cuma namazı kılınışı
MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ | Miraç Kandili anlamı, önemi, fazileti nelerdir? Miraç gecesi neden Kandil?
GÜNDEM Miraç Kandili önemi ve faziletleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.