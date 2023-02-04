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Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'ndan ikinci yarı yıl genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri” ile ilgili genelge gönderildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan ikinci yarı yıl genelgesi
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İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri” ile ilgili genelge gönderildi.

Genelgede, 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasının önem arz ettiği ifade edilerek, şu tedbirler sıralandı.

SERVİSLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DENETLENECEK

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla; okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar çözülecek, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.

Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerin eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak hafta boyunca kesintisiz yapılacak ve eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek.

İLAVE EKİP VE PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

Ayrıca okul idareleri ile irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergâhlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip/personel görevlendirilecek. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde “Önce Yaya” görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanacak, eski ve silinmiş görseller yenilenecek.

TRAFİK KURALLARI FARKINDALIĞI EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığınca kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” kampanyasının okul çevrelerinde etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilecek. Mobil Trafik Eğitim Tırı ile okullarda verilecek eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine edilerek önceden planlanacak ve çocuk trafik eğitim parklarının modernize edilmesi ve park bulunmayan illerimizde trafik eğitim parklarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar desteklenerek devam edecek.

Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergâhlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi çalışmaları titizlikle sürdürülecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK, METRUK BİNALAR YIKILACAK

Genelgede, okulların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı. Bu kapsamda; öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması amacıyla okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE SÜRECEK

Okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer hususlarla ilgili olarak eğitim öğretim dönemi öncesinde her ilde valilerin başkanlığında kaymakamlar, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, varsa sahil güvenlik komutanlığı temsilcisi, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, Yeşilay temsilcisi, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personel ile eğitim öğretim konusunda uygun görülecek diğer paydaşların katılımıyla hazırlık toplantısı düzenlenecek. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün gibi maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı gibi diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacıyla diğer kurumlarla koordineli bir şekilde okullar çevresinde bar, kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe vb. kamuya açık alanlarda Çocuk, Narkotim, Asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimleri yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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