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HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri” ile ilgili genelge gönderildi. Genelgede, 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasının önem arz ettiği ifade edilerek, şu tedbirler sıralandı.

SERVİSLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DENETLENECEK Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla; okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar çözülecek, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerin eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak hafta boyunca kesintisiz yapılacak ve eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek. İLAVE EKİP VE PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK Ayrıca okul idareleri ile irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergâhlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip/personel görevlendirilecek. Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde “Önce Yaya” görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanacak, eski ve silinmiş görseller yenilenecek.

TRAFİK KURALLARI FARKINDALIĞI EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK İçişleri Bakanlığınca kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” kampanyasının okul çevrelerinde etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilecek. Mobil Trafik Eğitim Tırı ile okullarda verilecek eğitimlerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine edilerek önceden planlanacak ve çocuk trafik eğitim parklarının modernize edilmesi ve park bulunmayan illerimizde trafik eğitim parklarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar desteklenerek devam edecek. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergâhlarda azami hız sınırının 30 km/s hıza düşürülmesi çalışmaları titizlikle sürdürülecek.