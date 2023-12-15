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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Ekrem İmamoğlu, Sadi Yazıcı'ya hakaret davasından beraat etti

        Son dakika haberi İmamoğlu, hakaret davasından beraat etti

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki açılış programında Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:01
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        İmamoğlu, hakaret davasından beraat etti
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        Tuzla'da açılış programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti. Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada da beraat eden Ekrem İmamoğlu aynı dosyadan ikinci kez beraat etmiş oldu.

        Tuzla'da 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yargılanan İmamoğlu beraat etmişti. Taraflarının itirazı üzerine Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapıldı.

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        Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve Şadi Yazıcı katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

        "SİYASİ ELEŞTİRİNİN ÖTESİNDE"

        Şadi Yazıcı'nın avukatı, "Şüpheli Ekrem İmamoğlu konuşmasında müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Siyasi eleştirinin ötesinde hakaret içerikli sözler söylenmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

        "SİYASİ ELEŞTİRİ VARDIR"

        Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Bolat "Siyasi eleştiri vardır. Kötü ekonomi yönetimine karşı yapılan bir eleştiridir. İfade hürriyeti kapsamında siyasi bir eleştiridir Müştekiye hakaret etmemiştir hatta oluşan tepkileri engellemeye çalışmıştır. Beraatini talep ediyoruz" diye konuştu. Cumhuriyet savcısı mütaalasında Ekrem İmamoğlu'nun "Kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        İKİNCİ KEZ BERAAT ETTİ

        Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun suçu işlemediği anlaşıldığından beraatine karar verdi. Ekrem İmamoğlu aynı dosyadan ikinci kez beraat etti.

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