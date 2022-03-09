İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'de 0:00 / 0:00

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

HERZOG: DİYALOĞUN DEVAMI İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ziyaret öncesinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine eşim Michal ile Türkiye'yi ziyaret etmek, göreve başladığımdan beri kurduğumuzun diyaloğun devam için yola çıkıyoruz. Türkiye ve İsrail'in bağ kurması bölgesel bir çıkardır. Umarım bu ziyaret Türkiye ve İsrail arasında derin bir diyalog kurulmasını sağlar" demişti

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 9, 2022