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İsrail ile normalleşme dönemi sonrası Büyükelçi ataması gerçekleşti. Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak atandı. Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın BM Daimi Temsilciliği'ne, Faruk Kaymakçı'nın da AB Daimi Temsilciliği'ne getirildiği açıklandı. ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR? 19601 yılında Mersin'de doğan Şakir Özkan Torunlar, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş, 1983 yılında ise Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştır. Çeşitli dış görevlerde bulunan Torunlar, 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. 2017 - 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olarak görev yapan Torunlar, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir. İSRAİL'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DE BELLİ OLMUŞTU Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Eylül ayında yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulanmıştı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Isaac'ın ziyaretini tarihi olarak nitelendiren Erdoğan, "Bu tarihi ziyaretin, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz, ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır." diye konuşmuştu. Herzog ise, "Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki ülkeler arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı ruhunu yansıtan eylemlerle incelenecek ve hepimizin paylaştığı bölgesel ve küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. Amacımız, ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır. ifadelerini kullanmıştı.