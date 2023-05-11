İtalya'nın Milano kentinde patlama

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Perşembe günü İtalya'nın Milano şehrinin merkezinde bir minibüs patladı.

Minibüsün oksijen tankları taşıdığı iddia edilirken, patlama sonrası bir anaokulu boşaltıldı.

Olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.

İtalyan Sky TG24 kanalında yayınlanan görüntülerde Porta Romana yakınlarındaki dar bir sokaktan yükselen koyu duman bulutu görülüyor. LaPresse haber ajansı, yangının bazı araçlara ve bir binaya sıçradığı ve itfaiyenin alevlere müdahale ettiğini bildirdi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Temsilidir.