Son dakika haberi Konya'da feci kaza: 5 ölü!
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
KARŞIDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN AİLEYE OTOMOBİL ÇARPTI
Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, yolun karşısından geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı.
5 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.