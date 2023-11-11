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        Haberler Gündem Konya'da feci kaza: 5 ölü!

        Son dakika haberi Konya'da feci kaza: 5 ölü!

        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 20:04 Güncelleme: 11.11.2023 - 20:06
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        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
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        Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        KARŞIDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN AİLEYE OTOMOBİL ÇARPTI

        Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, yolun karşısından geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı.

        5 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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