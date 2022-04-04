Kremlin'den Buça açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada Buça'daki görüntülere ilişkin herhangi bir suçlamayı kategorik olarak reddetti.

Buça'daki iddiaların şüpheyle karşılanması gerektiğiniz belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, uluslararası liderleri acele karar vermemeye çağırdı. Kremlin Rus yetkililerin bazı videoların sahte olduğunu düşündüğünü belirtti.

Kremlin olayların ardından "Ukrayna ile müzakerelerin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz, görüşmelerin etkisine yorum yapmayacağız" diye ekledi.

LAVROV: ULUSLARASI GÜVENLİĞE DOĞRUDAN TEHDİT

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Buça'ya yönelik haberleri 'provokasyon' olarak nitelendirdi ve Buça gibi provokasyonları uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit olarak gördüğünü söyledi.

BUÇA'DA KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetmişti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurgulamıştı.