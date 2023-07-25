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        Haberler Dünya Son dakika haberi Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması

        Son dakika haberi Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması

        Kremlin'den yapılan açıklamada "Sona eren tahıl anlaşmasına geri dönülmesi şimdilik imkansız" denildi.

        Reuters
        Giriş: 25.07.2023 - 13:52
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        Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması
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        Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesinin şimdilik imkansız olduğunu söyledi.

        Peskov, "Sona eren tahıl anlaşmasına geri dönülmesi şimdilik imkansız" dedi.

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmada yeniden şekillendirilecek kısımları belirttiğini söyledi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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