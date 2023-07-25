Son dakika haberi Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması
Kremlin'den yapılan açıklamada "Sona eren tahıl anlaşmasına geri dönülmesi şimdilik imkansız" denildi.
Giriş: 25.07.2023 - 13:52
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmesinin şimdilik imkansız olduğunu söyledi.
Peskov, "Sona eren tahıl anlaşmasına geri dönülmesi şimdilik imkansız" dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmada yeniden şekillendirilecek kısımları belirttiğini söyledi.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.