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Haberler Dünya SON DAKİKA | Rusya'dan müzakere açıklaması: Ukrayna reddetti, ordumuz saldırıya başladı! Ukrayna Rusya savaşı son durum haberleri
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Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor

Kremlin'den yapılan açıklamada "Putin bekleme talimatını çekti, ordumuz yeniden ilerliyor" denildi. Ukrayna ise müzakereyi reddetmediklerini ifade ederek "Rus ordusu durmadı, ültimatom olmadan müzakereye hazırız" dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı

SON DAKİKA | Rusya'dan müzakere açıklaması: Ukrayna reddetti, ordumuz saldırıya başladı! Ukrayna Rusya savaşı son durum haberleri
Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor
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HABERTURK.COM

Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'nın müzakere teklifini reddetmesi sonucu Rus birliklerin Putin'in talimatıyla yeniden ilerlemeye başladığı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Rus birliklerinin sadece "milliyetçi gruplar" ile çatışmasını emrettiğini ve sivillere zarar vermemesini söylediğini ifade etti.

Peskov ayrıca Rusya'nın Batı tarafından uygulanan yaptırımları beklediklerini ancak önceden ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirecek önlemleri aldıklarını belirtti.

UKRAYNA'DA BÜTÜN İSTİKAMETLERDE SALDIRIYA GEÇME EMRİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'deki Yılan Adası civarında Ukrayna donanmasına ait 6 geminin batırıldığını belirten Konaşenkov, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." dedi.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri reddetmesi nedeniyle saldırıları yoğunlaştıracaklarını kaydeden Konaşenkov, "Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildi." ifadesini kullandı.

Bugün Sçastye, Muratovo, Starognatovka, Oktyabrskaya ve Pavlopol yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna halkına sesleniyoruz. Kiev'deki suçlu yetkililerden, evlerindeki ve şehirlerin yerleşim alanlarındaki tüm ağır silahları derhal kaldırmalarını talep edin. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna şehirlerinin hiçbir yerleşim alanını vurmadığını bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

UKRAYNA İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna ise müzakereyi reddetmediklerini ifade ederek "Rus ordusu durmadı, ültimatom olmadan müzakereye hazırız" dedi.

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