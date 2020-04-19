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MSB, "Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son on beş gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19.397 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5.034 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" açıklamasında bulundu.