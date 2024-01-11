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        Haberler Gündem MSB: Deniz Kurdu Tatbikatı'nda bir asker şehit oldu

        Son dakika haberi MSB: Deniz Kurdu Tatbikatı'nda bir asker şehit oldu

        TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırdı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbulat şehit düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:40
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        Tatbikatta bir asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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