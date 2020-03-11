Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkması ile beraber bakanlıklar harekete geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde toplantı gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da bu toplantıdan sonra okulların tatil olup olmayacığını açıklaması bekleniyor.