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Haberler Dünya Son dakika: OPEC Genel Sekreteri Barkindo hayatını kaybetti
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Son dakika haberi OPEC Genel Sekreteri Barkindo hayatını kaybetti

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo 63 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: OPEC Genel Sekreteri Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Barkindo hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NNPC) Genel Müdürü Mele Kyari, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kyari, "Değerli Dr Muhammad Sanusi Barkindo'yu kaybettik. Ölümü yakın ailesi, NNPC, OPEC ve ülkemiz Nijerya için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

63 yaşında hayatını kaybeden Barkindo'nun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

OPEC

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da OPEC, net petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini ellerinde bulunduran ülkelerin oluşturduğu konfederasyondur ve 14 Eylül 1960'ta kurulmuştur.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) şu an Suudi Arabistan, Venezuela, İran, Irak, Kuveyt, BAE, Libya, Nijerya, Katar, Cezayir, Angola, Gabon, Endonezya ve Ekvador olmak üzere 14 ülke üyeden oluşuyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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