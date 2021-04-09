Prens Philip yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

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Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. Prens Philip geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve kalp operasyonu geçirmişti.

İngiltere´de Kraliçe 2. Elizabeth´in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti. Kraliyet Ailesi´nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır" denildi.

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

10 Haziran 1921'de doğan, doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka Prensi unvanı verilen, tam adı Philip Mountbatten olan Prensi Philip Edinburgh Dükü'ydü.

Doğumunda Yunanistan'da yaşanan darbe sonrası ülkeden sürülen Prens Philip, İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katıldı.

Philip, II. Dünya Savaşı'nda iki karşı tarafta olan ailelerden olmasına karşın bu yıllar sırasında görev yaparak, iki Alman kardeşin hukuk mücadelesi ile karşı tarafında savaştı. 16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanması'nın en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu.

Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı. 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti. Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı.

SAVAŞTAN SONRA SIFATLARINDAN FERAGAT ETTİ

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı. Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı.

1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı.Prens unvanlarından feragat eden Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atandı. Philip Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi oldu. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürüttü.

UNVANLARI

10 Haziran 1921 – 28 Şubat 1947: Altesleri Yunanistan ve Danimarka Prensi Philip

28 Şubat 1947 – 20 Kasım 1947: Teğmen Philip Mountbatten

20 Kasım 1947 – 22 Şubat 1957: Kraliyet Altesleri Edinburgh Dükü

22 Şubat 1957 – günümüz: Kraliyet Altesleri Büyük Britanya Prensi Philip, Edinburgh Dükü

31 Aralık 2019'da Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin yayımladığı Kraliyet Kararnamesi ile Prens Philip, Danimarka prensi olma hakkını kaybetti. Philip, 1947'den beri Danimarka prensi olmasa bile, Kraliçe II. Margrethe, kararnamenin tüm zamanları kapsadığını belirtti.