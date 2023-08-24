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        Haberler Dünya Putin'den Prigojin'in ailesine taziye

        Son dakika haberi Putin'den Prigojin'in ailesine taziye

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 19:17 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:29
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        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
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        Prigojin ailesine taziyelerini ileten Putin mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "90'LI YILLARDAN BERİ TANIRIM, İYİ BİR İŞ İNSANIYDI"

        Araştırmalar sürüyor, bilirkişi raporu zaman alabilir. Prigojin sadece ülkemizde değil yurt dışında da başarılı çalıştı. 90'lı yılardan beri tanırım, iyi bir iş insanıydı.

        Ayrıntılar gelecek...

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