Son dakika haberi Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tver’de düşen özel jette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Prigojin ailesine taziyelerini ileten Putin mesajında şu ifadelere yer verdi:
"90'LI YILLARDAN BERİ TANIRIM, İYİ BİR İŞ İNSANIYDI"
Araştırmalar sürüyor, bilirkişi raporu zaman alabilir. Prigojin sadece ülkemizde değil yurt dışında da başarılı çalıştı. 90'lı yılardan beri tanırım, iyi bir iş insanıydı.
Ayrıntılar gelecek...