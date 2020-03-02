Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSON DAKİKA HABERİ! Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

Son dakika haberine göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesindeki yerleşim yerlerine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi.

Rusya

Rus savaş uçakları, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib ilinde gün boyu cephe hatları ve bazı sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi. Bombardımanlarda Fua beldesindeki sivil yerleşimler de vuruldu.

Sivil Savunma kaynakları, Fua'da ilk belirlemelere göre 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi.

Temmuz 2018'de rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki siviller tahliye edilmişti. Esed rejimi de bu tahliyelere karşılık Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgelerinde kuşatmada tuttuğu ya da alıkoyduğu binlerce sivilin İdlib'e geçişine izin vermişti. İdlib'e gelen sivillerden bir bölümü Fua beldesine yerleşmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! İsrail'de seçimlerde Netanyahu'nun partisi birinci oldu
DÜNYAİsrail'de seçimlerde Netanyahu'nun partisi birinci ...
ABD 10 gün içinde Afganistan’dan çekilmeye başlayacak
DÜNYAABD geri sayımı başlattı
İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü
DÜNYAİdlib'de İran destekli İHA düşürüldü
BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa etti
DÜNYABM Libya Özel Temsilcisi Selame istifa etti
ABD Başkanı Trump: İlaç firmalarından Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarını hızlandırmalarını istedik
DÜNYATrump'tan koronavirüs talimatı!
İtalya'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
DÜNYAİtalya'da virüsten ölenlerin sayısı yükseldi
SON DAKİKA HABERİ! Merkel'den flaş İdlib açıklaması: Ateşkese ihtiyacımız var
DÜNYAMerkel'den İdlib açıklaması
Yabancı analistler Batı Kalkanı Harekatı'nı değerlendirdi - HABERLER
DÜNYAYabancı analistlerin gözüyle Bahar Kalkanı Harekatı
Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi.-Haberler
DÜNYAYeni Delhi'de protestolarda can kaybı 47'ye yükseldi
İran Hükümet Sözcüsü'nden flaş koronavirüs (coronavirus) açıklaması - Haberler
DÜNYAİran Hükümet Sözcüsü'nden koronavirüs açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X