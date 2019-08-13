Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edilmiş, patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilirken, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedilmişti. Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarılmıştı.

Rus medyasında çıkan bazı haberlerde, patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığı öne sürülmüştü, ancak kuzey Rusya'daki Severodvinsk kent yetkilileri seviyede ufak bir artış olduğunu ifade etmişti. Greenpeace ise radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını söylemişti.

Reuters haber ajansı, ülkenin meteoroloji ajansı Rosgidromet'in yaptığı açıklamada, Rusya'da denizde yapılan roket çalışmalarında meydana gelen kazanın ardından Severodvinsk kentindeki radyasyon seviyelerinin 16 kata kadar yükseldiğini belirtti.