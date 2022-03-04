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Rusya nükleer santrali ele geçirdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dün nükleer santral bölgesinde çıkan yangının ardından Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde denetimi sağladığı açıklandı.

DÜN YANGIN ÇIKMIŞTI

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirilmişti.

Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedilmişti. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, “Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.” ifadesine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.