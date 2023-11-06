Son dakika haberi Siirt'te feci kaza! Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 5i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilin alev alması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada, yanan otomobilde yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.