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        Haberler Dünya Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tekrar cumhurbaşkanı seçildi

        Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

        Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 18.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:19
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        Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi
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        Mısır'da 10 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı. Oyların yüzde 89,6'sını alan Sisi, üçüncü kez tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

        Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu

        Sisi, Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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