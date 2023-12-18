Son dakika haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu
Mısır'da 10 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı. Oyların yüzde 89,6'sını alan Sisi, üçüncü kez tekrar cumhurbaşkanı seçildi.
Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu
Sisi, Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarıştı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.