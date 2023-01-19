Sözleşmeli teklifi yasalaştı

Habertürk Ankara Büro'dan Arzu Türkuçar'ın haberine göre Sözleşmeli personele kadro imkanı tanıyan 9 maddelik teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.





9 maddelik teklife göre 458 binden fazla sözleşmeli çalışan kadroya geçme hakkı elde ediyor. 28 Kasım 2022'den önce istihdam edilen personel ise doğrudan kadroya geçiyor. Kadroya geçenler görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabiliyor.

Ayrıca öğretmenler, tayin hakkında kadroya geçmeden sözleşmeli iken önce doldurdukları süreleri koruyabilecek.

Öğretmenlerin tayin için 4 yıl bekleme süresi var. Kadroya geçince sözleşmelide geçirdikleri süreleri normalde sıfırlanırken, bu önergeyle sözleşmelide geçirdikleri süreyi de 4 yıldan düşebilecekler.

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