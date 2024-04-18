Son dakika haberi Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyleyen AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD: Depremden dolayı, olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.