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        Son dakika haberi Türk-Filistin Hastanesi bombalandı

        Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail uçakları Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:55
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        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
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        Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        25 HASTANE HİZMET DIŞI KALI

        İsrail'in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldı, 25 ambulansın da hedef alındı.

        YARDIMLAR FELCE UĞRATILDI

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra İsrail'in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.

        Ayrıntılar gelecek...

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