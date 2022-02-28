Zelenskiy'den AB'ye acil çağrı

AB'ye çağrıda bulunan ve derhal AB'ye katılım istediklerini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son 4 günde 16 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
RUS ASKERLERİNE SESLENDİ:GİDİN CANINIZI KURTARIN
Zelenskiy, ayrıca Rusya'ya karşı savaşmayı kabul etmeleri durumunda askeri deneyime sahip tutukluları serbest bırakacaklarını açıkladı.
Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy "Gidin canınızı kurtarın" dedi.
STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Sosyal medya hesabından görüşmeyi duyuran Stoltenberg, "Az önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini övdüm. NATO müttefikleri hava savunma füzeleri, tanksavar silahlar insani ve mali yardımlarla desteğini artırıyor" dedi.
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