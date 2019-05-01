Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun Maduro hükümetine karşı askeri birlikleri sokağa çağırmasının ardından başlayan olaylar devam ediyor. Maduro hükümeti darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını belirterek, halkı darbeye karşı sokağa çağırırken, Guaido ise "Bu geri dönüşü olmayan bir yol" ifadelerini kullandı.



Venezuela'da 23 Ocak'ta Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini 'Geçici Devlet Başkanı' olarak ilan etmesiyle başlayan siyasi kriz, bugün de devam ediyor.

Yerel saatle dün sabah 6.15'te bir askeri üste, yanında bir grup askeri üniforma giymiş kişiyle kamera karşısına geçen Guaido, askeri birlikleri sokağa çıkmaya ve Maduro iktidarını devirmeye çağırdı. Guaido'nun çağrısının ardından Venezuela sokakları karıştı. Birçok şehirde Maduro karşıtı askerlerle, Maduro'yu destekleyen askerlerin karşı karşıya geldikleri belirtilirken, muhalif göstericiler de polisle çatıştı.





DARBE GİRİŞİMİ NASIL BAŞLADI?



Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla, halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı.



Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.



Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir" açıklamasını yaptı.



ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulundu.



GUAIDO'DAN 'DEVAM' MESAJI



Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, "Burası bizim topraklarımız, yarın bütün Venezuelalılar sokaklarda olacak." dedi.



Guaido, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ordu tarafından desteklenmediğini ileri sürdü.





Guaido, dün sabah saatlerinde halkı ve orduyu sokağa çağırmasının sonuç verdiğini belirterek, "Sokaklarda olacağız, burası bizim topraklarımız. Yarın bütün Venezuelalılar sokaklarda olacak. Beni yakalamak istemedikleri sürece askeri darbe yapılmasının imkanı yoktur. Bu, halkıyla yüzleşmeye korkan bir tirana karşı pasif bir isyandır." ifadelerini kullandı.



Orduyu ve halkı sokağa çağırmasını "Özgürlük Operasyonu" olarak niteleyen Guaido, hükümet değişimi gerçekleşene kadar sokak gösterilerinin süreceğini vurguladı.



MADURO: KORKU GETİRMEK İSTEYENLERDEN KURTULDUK



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbeci muhalif lider Juan Guaido’nun önderliğinde başlatılan darbe girişimin hakkında ulusal televizyona çıkarak bir açıklama yaptı.



Maduro, La Carlota askeri üssünün ayaklanmadan sonra asla teslim olmadığını söyledi. Guaido’yu destekleyen ordunun karayolunda ancak 8 zırhlı araca sahip olabildiğini söyledi. Devlet Başkanı, "Bu kişilerin yüzlerini tanıyorduk. Tank dedikleri 8 aracı ele geçirdiler. Otoyolunu geçişe kapatma girişiminde bulundular" dedi.





Bir başka darbeci muhalefet lideri Leopoldo Lopez'i darbeye liderlik etmekle suçlayan Maduro, "Lopez, otoyolda çatışma çıkartan bu silahlı grubu bizzat yönetti. Sonra, Guaido'yu binlerce insanı harekete geçirme çağrısı yaparken gördük. Hiç görülmemiş bir şey" ifadelerini kullandı.



Maduro ayrıca, "Ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk. Çelik gibi sinirlerimiz ile sakin ve aklı başında kalarak, azami bilgeliğe sahip olmanın verdiği gücü kullandık” dedi.



Darbe girişimiyle ilgili olayları incelemesi için üç özel savcı atadığını açıklayan Maduro, darbeye davet edilen askerlerin yüzde 80'inin baskı altında kandırıldığını da açıkladı.

TRUMP'TAN KÜBA'YA VENEZUELA UYARISI



ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki son duruma ilişkin Küba yönetimini suçlayarak, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır." değerlendirmesini yaptı.



ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ikinci kez açıklama yaparak Küba'yı suçladı.



Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Küba askerleri ve milisleri, Venezuela anayasasını mahvetme ve ölümlere sebep olma amacı güden tüm askeri ve diğer operasyonlarını derhal sonlandırmazsa, en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo Küba adasına uygulanacaktır. Umarım tüm Kübalı askerler derhal ve barışçıl bir şekilde kendi adalarına dönerler." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklamasında, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD, Venezuela halkına ve onların özgürlüğüne destek veriyor." değerlendirmesini yapmıştı.





POMPEO'DAN RUSYA İDDİASI



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeyi terketme kararı aldığını fakat Ruslar tarafından bundan vazgeçirildiğini savundu.



Bakan Pompeo, Amerikan kanalı Fox News'e konuşarak, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.



Maduro'nun kısa bir zaman önce ülkeyi terkederek Küba'ya gitmeyi planladığını belirten Pompeo, "Ruslar devreye girerek Maduro'yu bu kararından vazgeçirdi" ifadelerini kullandı.



Pompeo, "Umarım (Maduro) bu kararı tekrar düşünür ve o uçağa biner. Açıkça belirttiğimiz gibi, biz Venezuela Ulusal Meclisini ve geçici Başkan Juan Guaido'yu destekliyor, Venezuela halkının ekonomilerini geri kazanma zamanının geldiğine inanıyoruz. Böylece aç çocuklar yemek yiyebilir ve hasta olanlar ülkenin sınırında bekleyen ilaçları elde edebilirler." dedi.





"MADURO'YA DESTEK VEREN ÜLKELER TARİHİN YANLIŞ TARAFINDA"



Mike Pompeo, "Rusya, Çin, Türkiye, Küba, Bolivya, İran, Nikaragua, Urugay, Meksika, Suriye, Güney Afrika, Belarus, Kamboçya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin hala Maduro'ya destek verdiği ve ABD yönetiminin bu ülkelere Juan Guaido'yu tanıması için baskı yapıp yapmadığı" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:



"Dışişleri Bakanlığımız bu konuda oldukça sıkı çalışıyor. Şu an 50'den fazla ülke Guaido'yu tanıdı. Bu saydığınız ülkelere tarihin yanlış kısmında olduklarını açıkça belirttik. Venezuela halkı, Venezuela'da gerçekleşen tahribatın yeniden inşa edilmesini, hukuk devletinin ve demokrasinin kurulmasını istiyor. Oraya varacaklarına inanıyorum. ABD ve Güney Amerika ülkeleri bunu destekliyor."



Öte yandan Pompeo, Maduro yönetiminin ABD'nin Venezuela'yı işgal etmek istediği yönündeki açıklamalarını reddetmeyerek, ABD'nin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.



Pompeo, "Şayet Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için gerekliyse, Başkan (Donald Trump),askeri güç kullanma seçeneğinin mevcut olduğu konusunda oldukça açık ve tutarlı. Umuyoruz ki böyle birşey olmaz. Umarız ki Maduro'nun şiddete başvurmadan ayrılacağı barışçıl bir çözüm olur. Şiddete başvuranları izliyoruz ve onları sorumlu tutacağız. Başkan (Trump),Venezuela demokrasisinin yenileneceği konusunda çok net açıklama yaptı" ifadelerini kullandı.