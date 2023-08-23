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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Wagner liderinin uçağı düştü - Dünya haberleri

        Son dakika haberi Wagner liderinin uçağı düştü

        Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:34
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        Wagner liderinin uçağı düştü
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        TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

        Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

        Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

        Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

        TASS BU GÖRÜNTÜYLE GEÇTİ

        Öte yandan Rus haber ajansı TASS sosyal medya hesabından geçtiği haberde şu ifadelere yer verdi:

        Tver bölgesinde, özel bir Embraer Legacy uçağı Moskova'dan St. Petersburg'a uçarken düştü. Daha önce gemide 10 kişi vardı, hepsi ölmüştü. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na göre yolcular arasında Yevgeny Prigozhin'in adı ve soyadı da var

        Ayrıntılar gelecek...

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