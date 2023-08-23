Son dakika haberi Wagner liderinin uçağı düştü

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

TASS BU GÖRÜNTÜYLE GEÇTİ

Öte yandan Rus haber ajansı TASS sosyal medya hesabından geçtiği haberde şu ifadelere yer verdi:

Tver bölgesinde, özel bir Embraer Legacy uçağı Moskova'dan St. Petersburg'a uçarken düştü. Daha önce gemide 10 kişi vardı, hepsi ölmüştü. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na göre yolcular arasında Yevgeny Prigozhin'in adı ve soyadı da var

Ayrıntılar gelecek...