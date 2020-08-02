Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yargıtay’ın kararına konu yargı süreci Konya’da başladı. Beyşehir’de ikamet eden bir çift, evlenmelerinin üzerinden birkaç yıl geçmesinin ardından sık sık tartışmaya başladı. Tartışmaların büyümesi üzerine karşılıklı hakaretler yapıldı. Koca, eşine fiziksel şiddet uyguladı. Öyle ki şiddet kadın hamileyken bile devam etti.

“İKİ KEZ DÜŞÜK YAPTIM”

Bir süre sonra da çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı kadın boşanma dilekçesinde; kocasının kendisine sürekli hakaret ve küfür ettiğini, ailesi ile birlikte yaşamaya zorladığını, hamileyken bile şiddet uygulayıp iki kez düşük yapmasına neden olduğunu savundu. İddiaları reddeden koca ise eşinin kendisine sürekli hakaret ettiğini öne sürdü.

YEREL MAHKEME EŞİT KUSURLU SAYDI

Yerel mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak tarafları eşit kusurlu sayarak, davacı kadın için herhangi bir tazminata hükmetmedi. Bu karar davacı kadın tarafından temyiz edildi.

YARGITAY BOZDU

Temyiz talebini kabul eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda; eşine şiddet uygulayan kocanın daha ağır kusurlu olduğu belirtildi. Davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kaydedildi. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yapılacak yargılamada; davalı kocanın eşine tazminat ödenmesi kararlaştırılacak.