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HaberlerGündemSON DAKİKA: Yunan tankeri Türk teknesiyle çarpışrtı! 5 kayıp | VİDEO
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Son dakika haberi Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 kişi kayıp

Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

SON DAKİKA: Yunan tankeri Türk teknesiyle çarpışrtı! 5 kayıp | VİDEO
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 kişi kayıp
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Adana'nın Karataş ilçesinde gece saatlerinde denize açılan 'Polatbey' isimli balıkçı teknesi, bir gemiyle çarpışması sonucu alabora oldu. Teknedeki 5 balıkçıya ulaşılamadığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, balıkçıları bulmak için çalışma başlattı.

Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Teknede çalıştığı öğrenilen 5 balıkçıyı bulmak için kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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