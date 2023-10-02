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        Haberler Gündem Son dakika: Zeytinburnu'nda istinat duvarı araçların üzerine çöktü

        Son dakika haberi Zeytinburnu'nda istinat duvarı araçların üzerine çöktü

        Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Çökme sonucu 4 araçta hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:09
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        İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
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        Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinin istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü.

        Zeytinburnu Maltepe'de bulunan sanayi sitesinin istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.

        Kuvvetli yağışın etkisiyle çöktüğü belirtilen duvarın altında kalan 4 araçta büyük hasar oluştu.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor

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        #istinat duvarı
        #son dakika haberi
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